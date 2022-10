Monza - Bologna, prima del fischio un minuto di silenzio per Ruggieri

La partita Monza-Bologna sarà preceduta alle 20.45 da un minuto di silenzio per ricordare Luis Fernando Ruggieri, morto durante l'aggressione di giovedì sera nel centro commerciale di Assago.

Ruggieri è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale dopo essere stato accoltellato, anche Pablo Marì, difensore spagnolo del Monza, è rimasto ferito.

L'allenatore Palladino spera di recuperare Izzo, le cui condizioni sono migliorate. In difesa possibile rientro di Marlon al posto di Caldirola. Novità anche in mezzo al campo e in avanti con Ranocchia e Petagna possibili novità. Nel Bologna si va verso la conferma della formazione che ha vinto contro il Lecce domenica scorsa con Dominguez e Barrow dietro al capocannoniere Arnautovic. Nel Bologna Arnautovic guiderà nel posticipo del lunedì l'attacco con alle sue spalle Aebischer, Ferguson e Barrow (ballottaggio però serrato con Orsolini per una maglia dal 1'). In mediana Medel e Dominguez, acciaccato Schouten che prosegue a Casteldebole il lavoro differenziato. Al centro della retroguardia Soumaoro e Lucumi, sempre ai box infatti Bonifazi; terzini agiranno Posch e Cambiaso. Tra i pali Skorupski.

Il Monza viene da una sconfitta nel match storico per la società, contro il Milan per 4-1 a San Siro. La formazione di Palladino arrivava comunque da 3 vittorie ed 1 sconfitte, un'ottimo bottino vista la partenza in Serie A che non é stata delle migliori. Il Bologna arriva invece a sfidare il Monza dopo un match vinto contro il Lecce per 2-0, e contro il Cagliari in coppa Italia per 1-0, e dunque sta vivendo un buon momento di forma ed arriva ad affrontare il Monza da quasi favorita.