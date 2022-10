Il Napoli vince con il Torino e va da solo in testa alla classifica

Il Napoli continua a macinare vittorie e punti. La pausa per la Nazionale non sembra aver alterato il ritmo dei partenopei che oggi hanno vinto 3-1 in casa con il Torino.

Per gli azzurri è la quarta vittoria consecutiva in campionato, e la sesta se si contano anche i successi in Champions League. Con i 3 punti di oggi vanno in testa alla classifica in solitudine, in attesa dell'Atalanta che giocherà domani alle 18 contro la Fiorentina.

Decidono la doppietta di Anguissa e il sigillo, il quinto in Serie A, di un sempre più determinante Kvaratskhelia. Per i granata serve invece a poco il gol di Sanabria.

I partenopei partono in quinta marcia e al 6' sbloccano gia' le marcature grazie al colpo di testa di Anguissa, che sovrasta Buongiorno sul cross di Mario Rui e batte il portiere colpendo anche il palo.

Una manciata di minuti più tardi, il centrocampista camerunese si ripete firmando la sua doppietta personale, dopo una corsa di 50 metri palla al piede lungo l'out destro su verticalizzazione di Politano.

Il tris di Kvaratskhelia al 37' è praticamente la fotocopia del raddoppio, ma con l'azione che si svolge a sinistra dopo il servizio di Zielinski e con il georgiano che indovina il diagonale mancino per il 3-0.

Il Toro sembra già al tappeto, però un guizzo di Sanabria al 44' riapre la sfida prima dell'intervallo, con il paraguaiano che sfiora addirittura il bis di testa qualche secondo più tardi.

Ad inizio ripresa i granata tentano di mantenere viva la gara, ma di altri grandi pericoli almeno inizialmente non ne arrivano dalle parti di Meret. Il Napoli invece gestisce tranquillamente il doppio vantaggio, senza l'obbligo di dover alzare i ritmi per andare a caccia di un altro gol. Nel finale gli ospiti provano a farsi vedere con un bel tiro da fuori di Radonjic, respinto attentamente da Meret, mentre dall'altra parte Milinkovic evita il poker azzurro del neo entrato Lozano.