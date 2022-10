Il Napoli rischia ma vince con il Bologna: ancora primo in classifica

Doveva essere sulla carta una partita agevole per un Napoli che sta inanellando successi e goleade in campionato e in Champions League. E invece è stata una partita difficile. Rischiosa. Risolta soltanto nel secondo tempo. Napoli - Bologna è finita 3-2.

I partenopei sono andati sotto di un gol al 41esimo. E sono stati costretti a inseguire. Il pareggio arriva con Juan Jesus poco prima della fine del primo tempo.

In apertura della seconda frazione Lozano porta il Napoli in vantaggio. Ma la gioia dura poco: un paio di minuti e il Bologna pareggia. Per il 3-2 definitivo bisogna aspettare Viktor Osimhen, entrato dalla panchina e ancora non al meglio dopo il lungo stop.

Con la vittoria di oggi il Napoli si conferma in testa al campionato con 26 punti, mantenendo le due lunghezze di distacco sull'Atalanta.