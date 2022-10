La Lazio vince a Bergamo e aggancia l'Atalanta al terzo posto

Sarri dà scacco matto a Gasperini. La Lazio assesta una lezione di gioco all'Atalanta e l'aggancia al terzo posto della classifica. Prima sconfitta per i bergamaschi. Zaccagni e Felipe Anderson, all'inizio di ciascun tempo, infilano la difesa avversaria, poi il pressing asfissiante e la maggiore qualità fanno la differenza. Provedel non subisce gol da 569' e non si sente la mancanza di Immobile.

E' un inizio spumeggiante quello della Lazio: triangolazioni ficcanti senza dare riferimenti offensivi, pressing totale e un gol conseguenziale: Felipe Anderson incontenibile serve Pedro che centra per Zaccagni, che lascia con un palmo di naso Soppy e Okoli. Per l'Atalanta è uno choc, Milinkovic comanda a piacimento la squadra, direttore di un'orchestra che suona a memoria. Gasperini sbuffa, Muriel prova qualche spunto ma invano. Lo spartito si ripete nella ripresa: Milinkovic in contropiede serve Felipe Anderson che fa secco Sportiello coronando la sua gara da migliore in campo.

L'Atalanta arranca, non trova spazi, neanche gli ingressi di Malinovskiy e Zapatarisollevano la squadra, che non riesce mai a tirare in porta e finisce in dieci per il doppio giallo a Muriel.