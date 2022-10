Cremonese - Udinese e Spezia - Fiorentina, alle 15 le squadre in cerca di riscatto

Un percorso simile fin qui. E infatti le due squadre sono ad appena 1 punto di distanza l'una dall'altra. Spezia e Fiorentina vengono da serie negativa 3 sconfitte nelle ultime 5 partite. I liguri proveranno a farsi trascinare dal pubblico di casa per mettere in cassaforte 3 punti e superare i toscani. I viola invece hanno bisogno di ritrovare la vittoria, anche come clima per sostenere il percorso europeo.

Nella conferenza stampa della vigilia, l'allenatore dello Spezia Luca Gotti ha sottolineato la crescita di Gyasi e Agudelo, ai quali sta mancando solo il gol. Gol che possono e devono arrivare anche da Maldini e Verde che ormai stanno tornando in squadra a pieno regime. Gli unici assenti saranno Bastoni e Kovalenko. Passando alla possibile formazione iniziale, due sono le soluzioni, l'utilizzo del 3-5-2 o del 4-3-3, ragion per cui anche i possibili titolari potrebbero cambiare.

Buone notizie in casa Fiorentina: il centrocampista Maleh, che aveva saltato la gara di giovedì in Conference League per un trauma contusivo subito in allenamento, ha infatti recuperato e rientra nella lista dei convocati di Vincenzo Italiano. Non sono a disposizione invece, oltre a Castrovilli, i due esterni offensivi Sottil e Nico Gonzalez. Per la gara con lo Spezia si va verso la conferma del 4-2-3-1 con Bonaventura che agirà come trequartista, ed Ikonè al posto di Saponara per completare insieme a Kouamè il tridente che agirà alle spalle dell'unica punta Jovic, favorito su Cabral.