L'Atalanta a Empoli per ripartire

Vengono entrambe da una sconfitta. Con l'Atalanta che vuole riprendere il ritmo per non perdere terreno rispetto al gruppo di testa, e l'Empoli che ha bisogno di macinare punti preziosi per la salvezza.

Gasperini porta i suoi in toscana con una formazione rimaneggiata: senza lo squalificato Muriel e De Roon, ma con un Toloi in più dopo tre giornate ai box e Zapata in predicato di partire dal fischio d'inizio. L'Atalanta, reduce dalla prima sconfitta perdendo l'imbattibilità casalinga con la Lazio, riparte da Empoli tra i dubbi per un attacco a intermittenza e la certezza della dodicesima formazione titolare diversa su altrettanti turni.

Anche l'Empoli viene da una sconfitta: un 4-0 che gli è stato rifilato dalla Juventus. E il tecnico Paolo Zanetti volge lo sguardo proprio all'ultima sconfitta: “Ripartiamo dopo aver imparato la lezione. Ci ha dato fastidio, la squadra non era mai mancata nelle prime partite. Può capitare, contro le grandi squadre si può perdere, ma in altre occasioni siamo sempre usciti rinfrancati”.