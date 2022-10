La Lazio vuole confermare il periodo di forma. Ma la Salernitana vuole punti salvezza

La Lazio è in fase di grande forma. Una delle squadre che esprime il miglior calcio oggi nel campionato italiano. Maurizio Sarri è riuscito finalmente a portare la sua qualità di gioco. E ora ha davanti 3 sfide che sono decisive per dare una impronte a questa annata. Oggi con la Salernitana, serve vincere per tenere il ritmo di un Napoli inarrestabile e magari approfittare di un mezzo passo falso del Milan impegnato in una non facile trasferta a Torino. Ma Sarri deve tenere un occhio anche all'impegno infrasettimanale di Europa League contro il Feyenoord e poi al derby di domenica prossima.

Sottovalutare la Salernitana sarebbe, per la Lazio, un errore imperdonabile in questo momento della stagione: la squadra di Sarri ha saputo mettere due vittorie preziosissime (in casa dell'Atalanta e poi in Europa League con il Midtjylland). I biancocelesti non perdono dal 3 settembre e sono la miglior difesa della serie A.

E il mister della Salernitana, Davide Nicola, è ben consapevole della sfida che ha davanti: “La Lazio è la squadra che in questo momento insieme al Napoli produce il gioco migliore con grande qualità e precisione tecnica. Dovremo mantenere lo stesso livello di aggressività per tutto l'arco della gara”.

I granata viaggiano per il momento a metà classifica e hanno fame di punti per assicurarsi la salvezza il prima possibile.