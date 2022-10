Stasera Torino - Milan. I rossoneri vogliono tenere il passo del Napoli

Trasferta da non sottovalutare per il Milan stasera allo stadio torinese. I rossoneri, secondi in classifica, cercano punti preziosi per la rincorsa al capolista Napoli. Il Torino - dopo la vittoria con l'Udinese - vuole a tutti i costi continuare il momento positivo della squadra.

Sette pareggi e due vittorie per parte nelle ultime sfide in Serie A. L'allenatore Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della partita, ha detto: "E’ una partita importante perché vogliamo dare continuità. La squadra sta bene. Contro il Torino di Juric è sempre molto stimolante, perché ti obbliga a trovare soluzioni e ci siamo preparati".

Dall’altra parte, Il tecnico del Torino, Ivan Juric, commenta così il momento positivo della sua squadra: "Non parliamo di svolta dopo Udine, piuttosto dico che è il percorso che abbiamo intrapreso è quello giusto e dobbiamo continuare". E aggiunge: "Il Milan è una grande squadra, i rossoneri vivono un periodo di forma. E noi vogliamo fare una bella partita”.