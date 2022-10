Cremonese 1 - Napoli 4. Partenopei primi in solitaria

Luciano Spalletti può essere soddisfatto. La Cremonese impensierisce il Napoli, ma la qualità degli uomini a disposizione del tecnico di Certaldo emerge anche in questa occasione. Napoli in vantaggio al 26esimo con Politano che trasforma un rigore con freddezza esemplare. Ma i grigiorossi non si perdono d'animo e all'inizio del secondo tempo, al 47esimo, pareggiano con Dessers. Padroni di casa volitivi, gli ospiti tuttavia non perdonano: si riportano avanti con Simeone e dilagano nel recupero con Lozano e Olivera. Azzurri al timone della classifica in solitaria con 23 punti.

