A Firenze poker della Lazio che resta agganciata alla testa della classifica

Più discontinua in Europa League, a valanga in campionato. La Lazio conquista la quarta vittoria consecutiva battendo la Fiorentina al Franchi. Viola pericolosi all'inizio in tre occasioni, due volte con Jovic, quindi con Ikone. Ma gli ospiti, fino a quel momento in difficoltà, si dimostrano cinici e colpiscono all'11esimo con Vecino di testa su corner calciato da Zaccagni.

Fiorentina vs Lazio gol di Vecino

Poco meno di un quarto d'ora dopo la Lazio fa il bis, e di nuovo di testa con una spizzata perfetta: assist di Milinkovic Savic, gol di Zaccagni col pallone che finisce in fondo alla rete viola dopo aver toccato il palo.

Fiorentina vs Lazio - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2022/2023 - Mattia Zaccagni

Al 37esimo i padroni di casa potrebbero accorciare le distanze, ma Bonaventura da ottima posizione spreca preferendo servire Jovic su cui recupera l'autore della seconda rete laziale. 8 minuti dopo altra occasione d'oro per la Fiorentina: Mandragora si gira e tira di prima intenzione; ma per i viola sembra una serata no: palla deviata che si stampa sulla traversa.

Nel secondo tempo, al primo minuto, Kouame mette in mezzo, Jovic colpisce male e Gonzalez non fa meglio; troppi palloni preziosi buttati al vento dai padroni di casa. Al 54esimo è la Lazio a potersi portare a quota 3: Ciro Immobile si coordina alla perfezione, ma il suo tiro di collo pieno fa tremare la traversa. E a sfiorare il tris è anche Luis Alberto al 79esimo, il suo tiro rasoterra però viene bloccato da Terracciano. L'estremo difensore della squadra di Vincenzo Italiano non può nulla invece sul tiro all'85esimo dello stesso spagnolo servito da Immobile.