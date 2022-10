La Sampdoria espugna Cremona. Finisce 1 a 0. Prima vittoria per i blucerchiati e per Stankovic

La Sampdoria cancella lo zero dalla casella delle vittorie costringendo i padroni di casa della Cremonese a inseguire i primi 3 punti del campionato. Colley regala ai blucerchiati il bottino pieno, fondamentale per alimentare la lotta salvezza e per dare ossigeno a un ambiente che appare rivitalizzato da mister Dejan Stankovic.

Nel primo tempo ben poche emozioni, al netto della grande occasione capitata alla Cremonese a pochi minuti dal fischio d'inizio. Al quinto minuto subito intervento del Var per un contatto dubbio in area blucerchiata tra Amione e Okereke; per il direttore di gara Maresca è calcio di rigore. Ma dal dischetto Dessers si fa ipnotizzare dal portiere ligure Audero. I grigiorossi gettano alle ortiche un'opportunità ghiottissima per incanalare la gara in direzione favorevole.