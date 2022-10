Trasferta ad alto rischio per l'Inter contro la Fiorentina

L'Inter riparte da Firenze percontinuare la sua rincorsa ai piani alti della classifica, ma ancora senza Romelu Lukaku e in attacco dovrà ancora affidarsi alla fame di Lautaro Martinez e alla esperienza di Edin Dzeko.

Il belga, out per infortunio da fine agosto, non è stato infatti convocato per la gara di oggi al Franchi contro la squadra allenata da Vincenzo Italiano.

"Lukaku è due giorni che si sta allenando parzialmente in gruppo, deve chiaramente ritrovare la condizione però è molto motivato - ha spiegato Inzaghi a InterTv-. Finalmente dopo tantissimo tempo la lesione l'ha superata: a Firenze non sarà con noi, cerchiamo di portarlo mercoledì contro il Viktoria Plzen. Chiaramente deve migliorare la sua condizione ma vedendolo lavorare sono molto fiducioso".

Inzaghi si affiderà ancora così alla coppia formata dall'argentino e dal bosniaco in attacco, in una trasferta insidiosa per i nerazzurri, che sono l'unica squadra a non aver ancora mai pareggiato dopo ben dieci partite. Non è questa l'occasione giusta per farlo, in quanto i tre punti, vista la concomitanza delle due sfide al vertice Roma-Napoli e Atalanta-Lazio, appaiono quanto mai indispensabili.

Sul fronte Fiorentina, è la convocazione dell'attaccante Luka Jovic la notizia un po' a sorpresa che emerge dalla lista dei giocatori a disposizione del tecnico viola, Vincenzo Italiano. L'ex giocatore del Real Madrid che aveva lasciato il terreno di gioco lunedì scorso a Lecce per un problema all'anca, nonostante sia reduce da due giorni di lavoro personalizzato per recuperare dal fastidio muscolare, è tra i convocati anche se molto probabilmente Jovic andrà in panchina, a differenza di Nico Gonzalez, Cabral e Kouame, ovvero al momento il tridente candidato a scendere in campo contro l'Inter.

Amrabat ha scontato un turno di squalifica e tornerà ad essere il centrocampista centrale titolare nel 4-3-3 gigliato.