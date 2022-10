Derby lombardo e "romantico": alle 18 Milan - Monza

Una partita che va molto oltre il solo fatto sportivo. E' l'ennesimo derby lombardo. E' la prima derby del Monza contro il Milan. E' l'incontro tra il presente e il passato di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, oggi alla guida della società brianzola.

Sono tanti i motivi per seguire il match di oggi alle 18.

Il mister rossonero Pioli sta pensando di fare turnover in vista della trasferta di Champions a Zagabria. C'è l'ipotesi di vedere contemporaneamente in campo dal primo minuto sia Rebic che Origi al posto di Leao e Giroud.

Prova a carica la sua squadra mister Raffaele Palladino: "Pioli l'ha definita una partita romantica? Sono d'accordo, è una partita emozionante per tutto l'ambiente. So quanto ci tengono Berlusconi e Galliani, so che sono eccitati da questa partita e non vedono l'ora che sia domani".

"Per il mio carattere dico di no al pareggio. A me interessa anche la prestazione oltre al risultato. Ho chiesto ai giocatori di godersi la giornata e le partite poi vanno giocate. Il calcio è imprevedibile, può succedere di tutto".