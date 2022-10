La Salernitana aspetta lo Spezia nel giorno dell'addio di Ribery

Una sfida alla ricerca dei punti che tengono a debita distanza la zona retrocessione. E' l'obiettivo sia di Salernitana che Spezia. Una partita che arriva in un giorno particolare per i granata perché sarà l'occasione per salutare Frank Ribery che ha deciso di lasciare il calcio giocato. Un addio a metà, visto che resterà comunque nel club.

Per il tecnico della Salernitana "ci attende una gara importante in cui dovremo essere bravi a fare la nostra partita con la giusta spensieratezza. Dobbiamo mettere in campo tutto l’entusiasmo che abbiamo per fare una grande prestazione. Lo Spezia è una squadra con cui ci vogliamo misurare per continuare il nostro percorso di crescita, dobbiamo avere il gusto e il piacere di conquistare l’intera posta in palio.

Dopo la vittoria di Coppa Italia contro il Brescia, lo Spezia del tecnico Luca Gotti va a far visita alla Salernitana, con l'obiettivo di levare quegli zeri che ancora persistono nella sua classifica, ovvero quelli dei pareggi o delle vittorie in trasferta e quello dei gol segnati, sempre in campo esterno.