Hellas Verona: esonerato Cioffi. Il nuovo allenatore è Salvatore Bocchetti

Si cambia direttore d'orchestra: l'Hellas Verona annaspa a quota 5 punti in zona retrocessione e, complice la sconfitta subita domenica a Salerno, la società decide di esonerare Gabriele Cioffi.

La soluzione per provare a dare una sterzata non viene dall'esterno: i gialloblu scelgono infatti di scommettere sul tecnico della Primavera, Salvatore Bocchetti. Classe 1986, fresco di addio al calcio giocato, l'ex difensore dello stesso Verona, del Milan, del Genoa, dello Spartak Mosca è approdato in Veneto la scorsa stagione per affiancare il tecnico della prima squadra Igor Tudor. Ora il timone del club, e l'esordio in serie A: una sfida da far tremare i polsi.