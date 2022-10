L'Inter vince facile contro la Salernitana: 2-0

Seconda vittoria consecutiva per i neroazzurri: 2-0 sulla Salernitana. A segno Lautaro Martinez con un tiro da fuori area al 14' del primo tempo, e poi il raddoppio di Barella al 13' del secondo.

La squadra di Inzaghi sale così a 18 punti in classifica. Dopo il successo all'ultimo respiro con il Verona, invece, gli uomini di Nicola tornano a perdere restando fermi a quota 10.

L'Inter parte subito forte e domina tutta la partita. Al 20' Salernitana pericolosa con Dia per Kastanos in controfuga, tiro che finisce sull'esterno della rete.

Un diagonale di Di Marco (30'), anticipa lo spunto di Dzeko, stoppato in angolo al momento del tiro (31') poi, sul corner, ancora Dzeko va di testa, palla fuori.

Soffre la difesa granata con Sepe bravo a salvare su cross di Di Marco per Skriniar. Il portiere campano vola a deviare la zuccata poi ferma anche una rasoiata su punizione di Di Marco (37'). La Salernitana si fa vedere con un tiro di Piontek (40') deviato in tuffo da Onana. In chiusura combinazione neroazzurra con il colpo di testa di Lautaro fermato da Sepe (44') in extremis

Nella ripresa un colpo di testa di Lautaro (6') alto di un niente; è più pericoloso Dia su cross lungo di Candreva ma Onana mette in angolo. Basta un flash all'Inter per raddoppiare. Palla recuperata, immediata riproposizione per il rientro di Barella ed il tiro all'angolino: 2-0. La Salernitana ci prova con Bonazzoli (colpo di testa alto) e Daniliuc (punizione parata a terra) ma l'Inter regge bene il campo. Nel finale il ritmo crolla e l'inter sfiora anche il tris con Calhanoglu e Correa (entrambi i tiri alti).

Stadio Meazza sold out con 75.452 spettatori, almeno 6mila i tifosi ospiti

Qui il tabellino di Inter-Salernitana

INTER (3-5-2): Onana 6.5; Skriniar 6.5, De Vrij 6.5, Acerbi 6;

Dumfries 6.5 (43' st Bellanova sv), Barella 7.5, Calhanoglu 7 (43'

st Darmian sv), Mkhitaryan 6.5 (27' st Asllani 6), Dimarco 6.5

(17' st Gosens 6); Dzeko 6 (27' st Correa 6), Lautaro Martinez 7.

In panchina: Handanovic, Cordaz, Bastoni, D'Ambrosio, Carboni,

Zanotti, Stankovic.

Allenatore: Inzaghi 7.



SALERNITANA (3-5-2): Sepe 6; Gyomber 5, Daniliuc 5.5, Pirola 5.5

(36' st Sambia sv); Candreva 5, L. Coulibaly 5, Kastanos 5 (14' st

Valencia 5.5), Vilhena 5 (30' st Bohinen sv), Mazzocchi 6 (36' st

Bronn sv); Dia 6, Piontek 5 (14' st Bonazzoli 6).

In panchina: De Matteis, Fiorillo, Bradaric, Motoc, Capezzi,

Iervolino, Botheim.

Allenatore: Nicola 6



ARBITRO: Sacchi di Macerata 7

RETI: 13' pt Lautaro Martinez (I), 13' st Barella (I)

NOTE: Spettatori 75.452 (sold out) con almeno 6000 tifosi ospiti.

Ammoniti: Daniliuc. Angoli: 4-4. Recupero: 1', 3'



SERIE A - 10^ GIORNATA - 16/10



Empoli - Monza 1-0

Torino - Juventus 0-1

Atalanta - Sassuolo 2-1

Inter - Salernitana 2-0

Lazio - Udinese (ore 15)

Spezia - Cremonese (ore 15)

Napoli - Bologna (ore 18)

Verona - Milan (ore 20.45)

Sampdoria - Roma (17/10, ore 18.30)

Lecce - Fiorentina (17/10, ore 20.45)