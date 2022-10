Roma e i giallorossi celebrano Ennio Morricone. A lui sarà dedicato un murale scelto dai tifosi

Gigi Proietti, Anna Magnani, Alberto Sordi, Lando Fiorini, Sergio Leone. E ora è il turno di Ennio Morricone. Stelle che hanno fatto la storia della cultura italiana a cavallo tra il secolo scorso e l'attuale, e indubbi emblemi di romanità. Il grande compositore sarà celebrato - al pari degli altri cinque protagonisti del cinema (e non solo ) del Bel Paese raffigurati su palazzine Ater - con un murale nella Capitale.

A scegliere il design però, in questa occasione, saranno i tifosi della Roma in possesso del Fan Token ASR ("gettoni" digitali venduti in criptovalute) che potranno deciderlo fra tre proposte. Le votazioni chiuderanno il 31 ottobre. La vincente sarà realizzata dallo street artist Lucamaleonte.

L'iniziativa rientra nelle celebrazioni per i 150 anni di Roma Capitale.