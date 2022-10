Alle 20.45 Roma - Lecce. Segui la nostra cronaca testuale

Segui la nostra cronaca testuale

Match tra giallorossi all'Olimpico. La Roma ritrova - nel precedente più illustre - quel Lecce che nel 1986 scucì lo scudetto dalla maglia dei capitolini. I salentini erano già retrocessi, ma non fecero sconti alla squadra di Eriksson e, vincendo 3 a 2, consentirono alla Juventus di portare a casa il tricolore. Oggi parliamo di tutt'altro campionato e di tutt'altra fase del torneo. I giallorossi guidati da Mourinho, reduci dal trionfo contro l'Inter al Meazza, puntano ad avvicinarsi alla zona Champions. Il Lecce di Marco Baroni, con ben 4 pareggi in cassaforte e una sola vittoria, mira a macinare altri punti per allontanarsi dalla zona calda. L'Olimpico non è lo stadio più agevole per fissare l'obiettivo vittoria, ma si sa, la palla è rotonda.