Sassuolo 2 - Hellas Verona 1. I neroverdi ribaltano il risultato. Per gli scaligeri è buio

Sembrava non mettersi per il verso giusto, ma il Sassuolo ha avuto la forza di cambiare l'inerzia della sfida. Del resto, neanche il tempo di cominciare e l'Hellas è in vantaggio. Uno-due tra Depaoli e Ceccherini sulla corsia mancina, cross basso di quest'ultimo; non interviene nessuno e la palla, con Henry sulla traiettoria, finisce in rete. Verona avanti dopo appena due minuti.