Nella prima di un'arbitra in A il Sassuolo ne fa 5 alla Salernitana. Vittoria esterna del Monza

Nella prima arbitrata da una donna in serie A, Maria Sole Ferrieri Caputi, il Sassuolo fa cinquina. Vittima della goleada neroverde, la Salernitana. La direttrice di gara livornese decreta anche il primo rigore della sua esperienza nella massima serie. Non poteva essere esordio condito da più reti quello di Ferrieri Caputi. Niente marcature multiple per gli emiliani: in gol nel primo tempo Lauriente e Pinamonti (su rigore, confermato dal Var); nella seconda frazione gonfiano la rete campana Thorstvedt, Harroui e Antiste.

Seconda vittoria consecutiva per il Monza che dopo l'impresa di Torino contro la Juventus, conquista il bottino pieno a Genova. E il risultato non poteva essere più rotondo, 3 a 0. Samp sempre più fanalino di coda. Brianzoli avanti con Pessina all'11esimo. Nel secondo tempo le marcature sono firmate Caprari (eurogol al volo al 67esimo) e Sensi (al 95esimo).

A Lecce un punto a testa utile in chiave salvezza per i giallorossi e la Cremonese. Entrambi i gol su rigore. Avanti i lombardi al 19esimo con Ciofani. Replica Strefezza al 42esimo; un penalty realizzato con una freddezza esemplare. Nel secondo tempo i grigiorossi meriterebbero molto di più ma Falcone nega in più occasioni il gol. Pugliesi più vivi nel finale, ma non impensieriscono seriamente l'estremo difensore della Cremonese, Radu.