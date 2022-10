Nuvole nere per la Lazio: Ciro Immobile potrà tornare solo nel 2023 dopo la pausa per i Mondiali

Non durerà poche settimane lo stop di Ciro Immobile dopo l'infortunio riportato domenica nella sfida casalinga dei biancocelesti contro l'Udinese. E' molto probabile che l'attaccante potrà tornare in campo solo nel 2023, dopo la pausa per i mondiali in Qatar.



Non ci sono dunque buone notizie per il bomber della Lazio che, come fa sapere la società attraverso un comunicato, ha riportato “una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro. Il calciatore - continua la nota del club - ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”.