Financial Times: Inter in vendita. Trattative affidate a Goldman Sachs e a Raine

I due colossi che cercheranno il nuovo proprietario dell'Inter, dopo l'era Steven Zhang, saranno Goldman Sachs e Raine Group, la banca d'affari americana che ha gestito anche il passaggio di mano al vertice del Chelsea.

Il Financial Times non ha dubbi: la vendita della società nerazzurra partirà questa settimana. Il quotidiano economico-finanziario del Regno Unito chiarisce che le due banche non si limiteranno alla ricerca di un investitore da parte della famiglia Zhang, come raccontavano le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. L'imprenditore cinese è presidente dell'Inter da quattro anni.