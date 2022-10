Dallo staff della Nazionale all'esordio in panchina: De Rossi è il nuovo allenatore della Spal

Dal 2020 non dava più indicazioni ai compagni dal terreno di gioco dopo oltre 18 anni nella Roma. Da oggi lo farà dalla panchina, la prima della sua carriera: Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della Spal, 14esima in serie B. L'ex capitano dei giallorossi, fascia guadagnata dopo l'addio di Francesco Totti, ha sottoscritto un contratto che lo legherà alla società di Ferrara fino al 30 giugno 2024.

Fatale per l'ormai ex tecnico dei biancoazzurri, Roberto Venturato, la sconfitta per 2 a 0 subita sabato scorso a Frosinone. Certamente originali le modalità scelte dal club estense per comunicare l'ingaggio di De Rossi. Su Twitter la società ha pubblicato infatti un post con il disegno di un allenatore al centro di un triangolo, rimando a un tatuaggio che l'ex stella dei giallorossi porta sul polpaccio.