Florentino Perez rilancia la Superlega. Ceferin (Uefa) lo gela: "Non esiste"

C'è chi pensava che fosse definitivamente in soffitta, anche in termini di dibattito, ma non è così: torna a salire la temperatura del confronto sul progetto - pur mai concretizzatosi - della Superlega di calcio. Anche perché il presidente del Real Madrid non si rassegna e rilancia: "L'obiettivo della competizione - ha sottolineato Florentino Perez - è di modernizzare questo sport. L'Uefa invece, rimodellando il format della Champions, ha fatto l'esatto contrario". E per continuare a sostenere le ragioni della Superlega ha tirato in ballo una comparazione con il tennis: "Perché voler privare i tifosi di tante sfide affascinanti? - ha continuato -. Nadal e Federer si sono affrontati più di 40 volte, lo spagnolo e Djokovic ben 59: e credete che la gente si sia annoiata? Invece - ha concluso Perez - Real Madrid e Liverpool hanno giocato contro solo 9 volte in 67 anni".

La reazione del numero uno dell'Uefa Aleksander Ceferin non poteva essere più fredda: "Questa idea - ha ribadito tranchant - non merita altro commento; ci sarebbe una grande differenza tra club poveri e ricchi, non ci sarebbe equilibrio. Nonostante Superlega e covid, il calcio europeo - ha continuato Ceferin - è comunque rimasto unito”.

Quindi sul tentativo di ridurre le distanze tra team basato sul Fair Play Finanziario: "Con il nuovo FFP cercheremo di colmare questo divario. Stiamo raggiungendo un accordo tra le leghe che vogliono delle regolamentazioni più ferree e i grandi team che vorrebbero qualcosa di più morbido. Tra le nuove linee guida infatti - ha rimarcato - c'è anche quello relativo ai salari perché non possiamo imporre un tetto salariale - ha concluso il presidente dell'Uefa - ma ci sarà un limite destinato alle quote degli stipendi e nell'ottica della sostenibilità si potrà spendere fino al 70% di quello che una società incassa. Questo renderà i club sostenibili".