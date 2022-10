Anche la UE boccia il progetto Superlega: "E' contro il modello europeo"

Ormai potrebbero essere sufficienti le dita di una sola mano per contare gli odierni sostenitori del “progetto Superlega” di calcio. Tra i detrattori ora occorre annoverare anche le istituzioni europee che prendono posizione, senza giri di parole, attraverso il vice presidente della Commissione.

"Sarebbe un circuito chiuso formato dai club più ricchi che - afferma il greco Margaritis Schinas al Parlamento UE - si spartirebbero tra loro circa cinque miliardi di euro all'anno, a discapito degli altri. Questo - accusa - contravviene totalmente al modello europeo dello sport. Andare a sostituire le intese nazionali non è nostro compito; invece - prosegue Schinas - la salvaguardia dell'apertura del calcio alivello europeo lo è, ed è collegato al modello europeo di sport che deve essere tutelato".

Netta la presa di posizione dell'esponente politico ellenico, già portavoce della Commissione.

“Il calcio è un fattore di coesione, diversità, ricchezza nelle nostre società. E' uno sport che si gioca nei villaggi, nelle scuole, nei cortili, negli stadi. Non necessariamente ha a che vedere con le associazioni calcistiche, con le élite, con il denaro - aggiunge -. Il calcio non sarà mai una competizione tra ricchi proprietari di club che giocano tra di loro, condividono e si condividono i diritti televisivi per la trasmissione delle grandi partite a scapito - conclude Schinas - delle squadre nazionali”.