California, arrivano i "funerali verdi": concimi organici dai resti dei propri cari

In California il governatore firma la legge: ai suoi residenti sarà consentita una "opzione ecologica" dopo il decesso, il compostaggio. Il processo è ufficialmente chiamato " riduzione organica naturale " e prevede "la delicata trasformazione in un terreno denso di nutrienti , che può quindi essere restituito alle famiglie o donato a terreni di conservazione", spiega il comunicato. La legge non entrerà in vigore fino a gennaio 2027.

Il governatore dello stato, Gavin Newsom, ha firmato il disegno di legge domenica scorsa. Secondo un comunicato stampa dell'autrice del disegno di legge, la deputata Cristina Garcia: "La riduzione organica naturale è meno dannosa per l'ambiente rispetto alle altre due opzioni legali (cremazione e interramento): perchè la sepoltura può far penetrare nel terreno prodotti chimici , e la cremazione richiede la combustione di combustibili fossili, rilasciando anidride carbonica". Così Garcia. Due anni fa, lo stesso provvedimento nello stato di Washington.

Il profilo social della società americana "Recompose", che titola: la "Ecological Death Care"

Secondo il sito Web della compagnia "la riduzione organica naturale funziona in modo molto simile al compostaggio degli scarti vegetali. Il corpo viene posto in una bara assieme a trucioli di legno, erba medica e paglia. In un mese, i microbi lavorano per scomporre il corpo in un metro cubo di terreno, che può quindi essere utilizzato nel giardino di una persona cara o in qualsiasi altro luogo".



La deputata Cristina Garcia ha definito la riduzione organica naturale "un metodo alternativo di smaltimento finale che non contribuirà alle emissioni nella nostra atmosfera".