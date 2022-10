Il dramma di Bruscolotti, ex calciatore del Napoli "entri nel vortice, impossibile uscirne"

"Purtroppo quando gli affari vanno male capitano situazioni del genere - dice a Repubblica l'ex calciatore - certo, con il senno del poi è facile dire che sarebbe stato meglio non farlo. Ma non lancio appelli, ognuno si assume le sue responsabilità. È ciò che ho fatto in tutta la mia vita, e anche in questa vicenda mi sono comportato così".

E' l'ex calciatore del Napoli di Maradona a raccontare come è caduto nella morsa degli usurai.

Nelle pieghe dei verbali dell'inchiesta dell'antimafia infatti, oltre agli arresti, le vittime: 39 - secondo i carabinieri - più un'altra ventina individuati attraverso le intercettazioni: imprenditori, commercianti e poi lui: Giuseppe Bruscolotti, ex capitano dello scudetto.

gettyimages Giuseppe Bruscolotti

L'ex atleta avrebbe versato 150mila euro in nove anni, dal 2011 al 2020. Ai magistrati - ricostruisce La Repubblica - avrebbe detto che "Quando si entra in questo vortice è impossibile uscirne". Tutto era iniziato quando una sua conoscente, titolare di un'agenzia di viaggi, ha bisogno di chiedere un prestito ad Antonio Volpe. Ma la donna non riesce più a onorare il debito, e Volpe chiede a Bruscolotti di farsene carico.