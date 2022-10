Ciclismo su pista, oggi la terza giornata in cerca di altre medaglie

Dopo la pioggia di medaglie della memorabile giornata di ieri gli Azzurri tornano a caccia di titoli.

La seconda giornata dei Mondiali su pista 2022 è stata trionfale per l’Italia e si è chiusa con lo storico successo del quartetto femminile nell’inseguimento a squadre. Un oro meraviglioso che ci ha fatto salire in testa al medagliere , che oggi gli Azzurri proveranno ad arricchire.

Il primo a scendere i pista, seppure senza nessuna aspettative, è Matteo Bianchi impegnato nella prova a tempo sul chilometro alle 14:30 (eventuale finale alle 20:00).

Impegnata nell'Omnium Elisa Balsamo ha ottime possibilità di conquistare il titolo iridato in questa prova multidisciplinare dove lo scorso anno ha vinto la medaglia di bronzo. L'Omnium è una gara composta da quattro prove che comincerà nel primo pomeriggio alle 15:05 con lo scratch e si chiuderà, come al solito, con la corsa a punti fissata per le 21:00 circa.

La terza specialità in programma nel primo pomeriggio è l’inseguimento individuale e vede ancora l’Italia protagonista. A gareggiare ci saranno Filippo Ganna e Jonathan Milan, i quali punteranno sicuramente a lottare per una medaglia nelle finali della sessione serale (ore 20:36).

In serata sarà la volta di Michele Scartezzini nella corsa a punti, prima gara dopo la pausa del pomeriggio al torneo iridato. L’azzurro l’anno scorso terminò ottavo, ma ha dalla sua tanta esperienza. nel bagaglio del corridore veneto,

Sessione pomeridiana della terza giornata dei Mondiali su pista 2022

14:30 Men’s 1Km Time Trial – Qualifying

15:05 Women’s Omnium – Scratch Race 1/4

15:23 Men’s Individual Pursuit – Qualifying

16:50 Women’s Omnium – Tempo Race 2/4