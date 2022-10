Troppo basso l'indennizzo ai bimbi nativi 'assimilati per forza', No del tribunale dei diritti umani

Il tribunale canadese dei diritti umani ha respinto un accordo, descritto come “storico” dal governo federale, che richiedeva di risarcire sia i bambini indigeni che le loro famiglie discriminate dal sistema di protezione dell'infanzia. La decisione del tribunale "è deludente per molte persone delle Prime Nazioni", ha commentato il ministro per i servizi agli indigeni, Patty Hajdu.

L’accordo riguarda i bambini e le famiglie ‘First Nations’ in riserva o nello Yukon discriminati dal 1991 in poi. Nel 2016, i giudici del tribunale per i diritti umani, avevano stabilito che le autorità avevano sottofinanziato il welfare destinato ai bimbi che vivevano nelle riserve rispetto a quelli non nativi e che per questo dovessero essere versati 40mila dollari canadesi (poco più di 27 mila euro) a ciascun minore portato via dalla propria casa forzatamente e inserito nel sistema di assistenza all'infanzia riservato.

I dati del censimento 2016 mostrano che meno dell’8% dei bambini canadesi di età inferiore a 15 anni sono indigeni, ma che i giovani indigeni costituiscono più della metà dei bambini di età inferiore a 15 anni in affido, inseriti nel sistema di assistenza all'infanzia.

Il Tribunale canadese dei diritti umani, secondo i funzionari che citano una sintesi della sentenza, ha ritenuto che l'accordo escludesse alcuni bambini ed era incoerente con una delle sue sentenze del 2019.