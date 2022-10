Carlo Bonomi: "Il Governo nasca al più presto e sia inappuntabile"

"Ci aspettiamo che si formi un governo al più presto, che sia inappuntabile nelle persone che lo compongono e fermo nelle scelte che gli competono. L'emergenza attuale non consente di perdere tempo". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, parlando al 37simo convegno dei giovani imprenditori di Confindustria a Capri. "L'appuntamento di quest'anno ha un significato importante e diverso, siamo nei primi giorni di una nuova legislatura, con pochi politici presenti. È un momento importante per ragionare su idee e proposte da trasmettere alla politica italiana e all'intera società - continua - oggi aspettiamo con impazienza la formazione di un nuovo governo per confrontarci sulle misure urgenti che dovremo adottare. È questa la modalità che adottiamo, proporre la nostra visione del paese, convinti che senza industria non c'è l'Italia, pronti a criticare con durezza le misure che non ci convincono".

Rivolto ai giovani imprenditori, Bonomi ha poi aggiunto: "Dovete voler volare. Ci diranno che se ci aspettiamo tutto questo siamo dei sognatori, noi non siamo sognatori. Sergio Pininfarina disse una frase che è rimasta nella mia testa e nel mio cuore diventata una legge di Confindustria per me: 'noi non facciamo campagne elettorali né vogliamo insegnare niente ai politici e pazienza se ai politici non piace ciò che ci sembra giusto'. In questa frase c'è tutto lo spirito della nostra missione, non arretrate mai perché servono le vostre energie quando suonano le campane dell'emergenza. Non abbiate timore di dire ciò che secondo voi sarebbe meglio per il paese perché servono le vostre energie per cambiare l'Italia".