Case "infestate" alla periferia di Parigi, il sindaco manda gli esorcisti

Dei dieci inquilini, "quattro di loro sono inadempienti, non pagano l'affitto. Non possiamo trasferirli fino a quando questo debito non sarà cancellato perché altrimenti lo perdiamo. Stiamo quindi portando avanti un piano di liquidazione dei debiti con le famiglie interessate", aggiunge il direttore generale.

Fino a questo momento, però, ben poco, per non dire niente, è stato fatto. Nessuno è stato trasferito. Lo scorso giugno, un mese dopo le prime denunce, la società proprietaria dell'immobile ha annunciato che avrebbe trattato le richieste di ricollocamento degli inquilini "in via prioritaria".

Dopo aver ricevuto la lettera, il sindaco si è detto sorpreso dal numero dei firmatari pur dubitando dell'esistenza di cause soprannaturali tali da giustificare il trasferimento d'emergenza di tutti i residenti in altre unità abitative. Tanto più che l'edificio è fatiscente e entro il 2030 dovrà comunque essere demolito e ricostruito per la presenza di amianto.

Come si addice a ogni storia di fantasmi anche in questo caso c'è un fatto “oscuro” all'origine di tutto. Risale all'aprile del 2019 e coincide più o meno con le prime apparizioni e ha a che fare con la morte di un inquilino di 72 anni nel suo appartamento tuttora disabitato. Non un uomo qualunque, ma un “mistico”, dicono i vicini di casa, uno che sosteneva di comunicare con gli spiriti.

"Io posso essere pazzo, tu puoi essere pazzo, ma l'intero edificio non può essere pazzo", ha dichiarato Souad che ha un figlio assistito da psichiatri per questa vicenda.

I precedenti

Non è la prima volta che, in Francia, si verificano episodi simili. Nel 2021 una coppia francese di Replonges denunciò di essere costretta a dormire in una tenda da campeggio installata nel balcone di casa per sfuggire alle “angherie” di un fantasma.

L'appartamento in un complesso di edilizia popolare sorgeva su un vecchio hangar. Seppure accogliente e luminoso, Patricia, il marito David e i loro due figli non avevano potuto goderselo. La figlia aveva iniziato a vedere cose bizzarre fino a convincere tutta la famiglia della presenza di attività paranormali. Anche in questo caso: ombre nere, tv che si accendeva da sola, rumori.

Rivoltisi a un “ghostbuster”, questi aveva rivelato che tra le mure era intrappolato lo spirito di una donna del diciannovesimo secolo, evidentemente non contenta di dividere con loro la casa.

Anche in questo caso, la società proprietaria dell'immobile se ne lavò, per così dire, le mani, spiegando che i “poltergeist” sono più spesso attribuibili a presenze umane, come per esempio adolescenti turbati emotivamente, che non a spiriti defunti. Così come la psicocinesi non è mai stata provata con sufficiente rigore per convincere la comunità scientifica. Più che fantasmi inquieti, insomma, forse era il caso di indagare su possibili fattori scatenanti di ansia nei giovani ragazzi della coppia, come ad esempio, un trasloco non ben digerito.

Nel 1996, infine, ebbe grande clamore la storia di una famiglia di Montpellier. Una madre single con i suoi cinque figli aveva chiesto di essere ricollocata, spiegando che la sua famiglia era stata molestata da una forza inquietante provocando incidenti molto simili a quelli menzionati dalla coppia di Replonges: rumori violenti di origine indefinibile, luci, tv e fornelli che si accendono e si spengono, catene, ante che si aprono e sbattono, biancheria buttata fuori dagli armadi.

In questo caso, però la donna era riuscita a convincere la società che si occupa di edilizia popolare e aveva ottenuto un nuovo appartamento. Salvo poi ritrovarsi nella stessa situazione di prima. Nel trasloco aveva evidentemente portato via anche gli inquilini invisibili.