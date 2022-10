Ventottenne uccisa da un colpo di fucile a Caserta, arrestato un uomo

Una donna di 28 anni è stata uccisa nella tarda serata di ieri da un uomo che le ha sparato un colpo di fucile. L’uomo di 23 anni si trova ora in stato di fermo con l’accusa di omicidio colposo.

Il fatto è avvenuto a Riardo (Caserta).

Da una prima ricostruzione dei fatti è emerso che mentre i due si trovavano nella camera da letto dell'abitazione familiare della ragazza, l'uomo, dopo aver imbracciato un fucile semiautomatico, lasciato incustodito sul letto, avrebbe puntato l'arma contro la ragazza colpendola mortalmente: è ancora da chiarire se il colpo sia stato esploso per errore.

È stato lo stesso autore dell'omicidio, subito dopo lo sparo, a chiamare il 112. Il personale del 118 giunto sul posto, insieme ai militari dell'Arma, ha constatato la morte della donna. Sul luogo, oltre all'arma del delitto, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro due fucili con canne sovrapposte.

In Italia muore una donna ogni tre giorni per mano di un uomo, quasi sempre un familiare o conoscente. La lista dei femminicidi è lunga: da inizio anno sono state uccise 77 donne in ambito familiare/affettivo, di queste, 46 hanno trovato la morte per mano del partner o dell’ex, secondo i dati del Ministero dell’Interno (al 23 ottobre 2022).