Caso Cucchi, le motivazioni della condanna di 8 carabinieri: "Versione per non minare le carriere"

"Tutti gli imputati avevano la consapevolezza che, attraverso le condotte da ciascuno posta in essere, si giungeva alla modifica e all'alterazione del contenuto delle annotazioni, consentendo cosi di rappresentare uno Stefano Cucchi che stava male di suo, perché molto magro, tossicodipendente, epilettico". Lo scrive il giudice del tribunale di Roma, in un passo delle motivazioni della sentenza con cui, nell'aprile scorso, ha condannato otto carabinieri accusati di avere messo in atto depistaggi seguiti alla morte di Cucchi.

“La versione ufficiale dell’Arma dei Carabinieri sulla morte di Stefano Cucchi” era “stata ‘confezionata’ escludendo ogni possibile coinvolgimento dei militari così che l’immagine e la carriera dei vertici territoriali e, in particolare, del comandante del Gruppo Roma, Alessandro Casarsa, non fosse minata”, si legge nel documento di oltre 400 pagine dove viene ricostruita la vicenda del giovane geometra arrestato per droga il 15 ottobre 2009 e deceduto dopo meno di una settimana nel padiglione penitenziario dell'ospedale “Sandro Pertini” di Roma. Nel processo, sono stati riconosciuti colpevoli ed ha avuto una pena di 5 anni il generale Alessandro Casarsa; 4 anni Francesco Cavallo e Luciano Soligo; 2 anni e sei mesi per Luca De Cianni; un anno e 9 mesi per Tiziano Testarmata, un anno e 3 mesi per Francesco Di Sano, un anno e tre mesi per Lorenzo Sabatino e un anno e nove mesi per Massimiliano Colombo Labriola. Le accuse contestate agli otto militari dell'Arma, a vario titolo e a seconda delle posizioni, vanno dal falso, al favoreggiamento, all'omessa denuncia e calunnia.

"Alla stregua del materiale probatorio in atti, valutato nel suo complesso, deve ritenersi che la falsificazione delle due annotazioni avessero la finalità di allontanare l'attenzione dall'operato dei Carabinieri così da evitare qualsiasi coinvolgimento del Comandante del Gruppo Carabinieri Roma, il colonnello Alessandro Casarsa, considerato che l'immagine dell'Arma capitolina era mediaticamente esposta e che già altri militari erano stati coinvolti nei gravi fatti in danno del Presidente della Regione Lazio. Allontanando i sospetti dai Carabinieri - spiega il giudice - non poteva di certo mettersi in discussione l'azione di comando da parte del vertice del Comando Gruppo Carabinieri Roma la cui figura rischiava di essere quanto meno indebolita dalla vicenda, ancor più dopo i fatti che avevano coinvolto il presidente della Regione Lazio"

In un altro passaggio delle motivazioni della sentenza del processo sui depistaggi, il giudice monocratico, Roberto Nespeca specifica chiaramente: "D'altro canto, si resero necessarie telefonate, colloqui, persino una ricostruzione della scena vissuta da Di Sano, e le modifiche non furono apportate dagli interessati - scrive il giudice monocratico - a Di Sano fu detto 'leggi, firma e poi vediamo se parti'. Tali evenienze, complessivamente apprezzate unitamente ai rilievi precedentemente evidenziati, conducono a ritenere che vi furono delle titubanze proprio in ragione della natura illegittima e manifestamente criminosa dell'ordine".