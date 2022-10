Caso Maddalena Urbani, lo spacciatore è stato condannato a 14 anni

Condannato dalla corte d'assise di Roma a 14 anni di carcere lo spacciatore di origini siriane, Abdulaziz Rajab, accusato di omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Maddalena Urbani, la donna 21enne deceduta a causa di un mix di droghe e farmaci nell'abitazione del pushe ril 27 marzo del 2021, in un'abitazione in zona Cassia, a Roma.

I giudici, inoltre, hanno condannato a 2 anni l’amica Kaoula El Haouzi per omissione di soccorso, mentre i Pm lo scorso 18 ottobre avevano chiesto per lei una condanna a 14 anni per concorso in omicidio.

Maddalena Urbani era la figlia del medico Carlo Urbani, che per primo isolò la Sars.

Nel processo si sono costituiti parte civile la madre e il fratello della vittima. “Ciò che interessava alla famiglia era sapere quello che è accaduto in quella casa. Nel processo è stato accertato che se la ragazza fosse stata soccorsa si sarebbe potuta salvare. Gli imputati hanno atteso oltre 15 ore prima di chiamare il 118 e quando l'hanno fatto era già morta”. Lo hanno detto gli avvocati Giorgio Beni e Matteo Policastri legali di parte civile della famiglia Urbani. I giudici hanno inoltre stabilito una provvisionale immediatamente esecutiva di 170 mila euro a favore della famiglia.