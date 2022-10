Cosa sappiamo dell'incendio di Catanzaro che ha strappato la vita a tre fratelli

Pochi attimi, una manciata di minuti, che hanno per sempre strappato la vita a Saverio, 22 anni, Aldo Pio di 16 anni e Mattia, 12 anni. Tre fratelli.

La notte del 22 ottobre dormivano tutti a casa Corasoniti, al quinto piano di un edificio popolare nella zona sud di Catanzaro. Via Caduti XVI marzo 1978, quartiere Pistoia.

(Rainews24)

Incendio a Catanzaro, in via Caduti 16 marzo 1978 in località Pistoia