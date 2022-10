Eurozona: l’indice Pmi segnala una "inevitabile recessione"

“L'economia dell’Eurozona pare sia destinata a contrarsi durante il quarto trimestre”, lo afferma Chris Williamson, a capo di S&P Global Market Intelligence, commentando la stima sugli indici Pmi di questo mese. Il Pmi (Purchasing Managers' Index) è un indicatore macro-economico del settore manifatturiero, dei servizi e delle costruzioni.

"Considerato il calo maggiore della produzione e il peggioramento della domanda osservato a ottobre – continua l’economista Chris Williamson – si prevede “una sempre più inevitabile recessione".

Malgrado l’indice Pmi di ottobre sia “rimasto coerente col crollo modesto del Pil dello 0,2% - prosegue nell'analisi - la domanda è calata notevolmente e le aziende hanno espresso una crescente preoccupazione sul livello elevato delle giacenze e delle vendite più basse rispetto alle aspettative, soprattutto con l'approssimarsi dell'inverno. I rischi sono quindi rivolti ad un ribasso destinato ad accelerare verso la fine dell'anno".

Secondo Confartigianato in Italia 900.000 imprese sono a rischio

"Abbiamo fatto una stima che ha dato risultati allarmanti: sono circa 900.000 le aziende che rischiano di avere grandi difficoltà con 3,5 milioni di lavoratori a rischio. Questa è la vera emergenza e l'auspicio è che si faccia presto perché la situazione è drammatica". Lo ha detto il presidente di Confartigianato Marco Granelli, a Torino per la celebrazione dei 50 anni di Confartigianato Imprese Piemonte.

"I dati degli ultimi mesi ci fanno capire che siamo arrivati allo stremo delle forze. Per questo oggi servono misure veloci. Altrimenti rischiamo di perdere una ripartenza che sembrava lineare. Una cosa su tutte abbiamo chiesto al governo: che vengano fatte norme e provvedimenti a misura delle piccole e medie imprese artigiane, perché fino a oggi si sono fatti provvedimenti che non hanno mai tenuto conto del tessuto economico effettivo del Paese, che è rappresentato per il 99,4% da Pmi e imprese artigiane”.

Eurozona, i valori più bassi da aprile 2013

Intanto, l’indice della fiducia per l'anno prossimo si è posizionata su uno dei più bassi valori degli ultimi due anni, stabilizzandosi da settembre. Il tasso di declino è accelerato nel corso del mese ed è stato il più rapido da novembre 2020. A esclusione dei periodi di chiusura pandemica, quest'ultima lettura è stata la più bassa da aprile 2013.

A guidare questa contrazione è stato il settore manifatturiero, i cui livelli produttivi sono diminuiti per il quinto mese e ad un tasso di ribasso mai visto da luglio 2012, ad eccezione del periodo pandemico. Anche l'attività terziaria è crollata e per il terzo mese consecutivo, segnando un valore di contrazione mai visto da maggio 2013, escludendo di nuovo i periodi di chiusure per pandemia. La crescita si è limitata al settore tecnologico e alle aziende di servizi farmaceutici e biotecnologia. Le contrazioni maggiori sono state registrate nelle aziende legate alle materie plastiche e prodotti chimici e delle materie prime, settori che spesso hanno rispecchiato dipendenze energetiche elevate.

Forte contrazione in Germania, in stallo la Francia

Nell'eurozona, la Germania ha registrato la contrazione economica più elevata, con i valori più bassi da giugno 2009, escludendo la pandemia. Il manifatturiero e terziario tedesco hanno entrambi registrato tassi di contrazione maggiori e più veloci.

Mentre in Francia la crescita è andata in stallo: ottobre rappresenta il primo mese in cui la produzione non è aumentata da marzo 2021. Anche se la carenza di rifornimenti è diminuita, le pressioni inflazionistiche sono rimaste elevate, a causa degli alti costi energetici ed il rialzo delle pressioni salariali.