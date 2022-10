Centro destra e l'"Alta tensione" tra Meloni e Berlusconi

È il day after dopo la due giorni che ha visto il nuovo Parlamento impegnato nelle elezioni dei presidenti delle due Camere.

In attesa di sapere se le consultazioni al Quirinale inizieranno il 19 o il 20 ottobre, è ancora fresca la scia delle polemiche legata al nome del leghista Fontana scelto per lo scranno della Camera dei Deputati e definito da Letta “uno sfregio per l’Italia”.

Non è stata ancora dissipata la tensione tra i leader della coalizione del centro destra mentre si comincia a delineare la squadra di governo: nelle ore in cui si fanno sempre più insistenti i nomi del leghista Giorgetti all’Economia e di Tajani, Forza Italia, agli Esteri, non è sfuggito agli occhi di fotografi e telecamere l’appunto di Silvio Berlusconi che ha definito Giorgia Meloni “Supponente, prepotente, arrogante e offensiva”.

Se la giornata di oggi porterà il sereno tra i due è ancora da chiarire. Rimane nell’aria, in queste prime ore di un sabato da ottobrata “romana” sopra palazzo Chigi, la risposta piccata di quella che sarà molto probabilmente la premier “Non sono ricattabile” alla valutazione di lei come una persona con cui “non è possibile trattare” data dal Cavaliere.

Intanto Matteo Salvini, ultimamente più vicino alla Meloni, tenta la mediazione: "Sono sicuro che anche fra Giorgia e Silvio tornerà quell'armonia che sarà fondamentale per governare, bene e insieme, per i prossimi cinque anni".

Ma il governo è da formare e i vari leader di opposizione iniziano a intervenire in merito alla futura fiducia. Renzi questa mattina ha già chiarito quanto più volte affermato in campagna elettorale: “Un governo a guida Meloni non lo voterò mai”.

Per il leader di Italia Viva può essere sostenuto solo Draghi al vertice. E, sullo scontro con Berlusconi, aggiunge che “E' tutta una manfrina, faranno un accordo, è tutto un gioco delle parti. Tra tre giorni faranno un pranzo e la prossima settimana avremo un governo. Il resto sono chiacchiere. Io però avrei apprezzato se la stessa cosa detta ieri, Meloni l'avesse detta 15 anni quando era ministra di Berlusconi".

Ma prima ancora delle consultazioni con Mattarella, il save the date è per martedì 18, giornata in cui è attesa l'elezione dei capigruppo parlamentari.