Cgil: l'inflazione a due cifre richiede interventi immediati

Le stime Istat sull’inflazione di ottobre “confermano che l’impennata dei prezzi non si ferma e, anzi, diventa a due cifre, sfiorando il 12% o il 13%, come non era avvenuto da quasi quarant’anni. Occorrono misure importanti e occorrono ora”. Lo afferma la Vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, sottolineando che “i beni energetici e i generi alimentari concorrono pesantemente a incrementare prezzi e speculazione”. E anche che “la perdita di potere d’acquisto nel 2022 sarebbe di oltre 1.800 euro. È come se lavoratrici e lavoratori dipendenti non ricevessero la tredicesima. Una situazione ancor più grave per pensionati, precari, giovani autonomi, disoccupati”.

“La politica monetaria della Bce non si sta dimostrando né efficace né utile in questa fase in cui il rischio di recessione è molto elevato”, continua Gianna Fracassi.

Per la Vicesegretaria generale della Cgil sono estremamente urgenti “provvedimenti di sostegno all’economia, ai redditi, alle famiglie, all’occupazione, provvedimenti di contrasto alla disoccupazione, alla precarietà e alla svalutazione del lavoro. Misure che siano immediatamente percepibili, ben oltre i 200 o i 150 euro una tantum. Di sicuro non è il momento di fare condoni o innalzare il tetto del contante. Siamo pronti a discuterne con il Governo”, conclude Fracassi.