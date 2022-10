La prima avventura nei gironi della Champions League femminile inizia con una vittoria per la Roma. Inserite nel gruppo B, al "Francioni" di Latina le giallorosse fanno il loro debutto battendo 1-0 lo Slavia Praga, con la rete di Haavi al 62°.

La Roma, che si è qualificata per la fase a gironi di Champions eliminando prima il Paris FC e poi lo Sparta Praga, tornerà in campo in Europa il 26 ottobre, ospite delle austriache del St.Polten.