Alle 18.45 Inter - Viktoria Plzen. Inzaghi: "E' una finalissima". Segui la cronaca testuale

Punta a conquistare stasera il pass per l'accesso agli ottavi, Simone Inzaghi. Gli avversari infatti, i boemi del Viktoria Plzen ancora a quota zero punti, sono quanto mai alla portata e l'Inter - 7 punti alle spalle del Bayern a punteggio pieno - non deve farsi sfuggire l'occasione. Il tecnico nerazzurro torna ad avere a disposizione Romelo Lukaku che partirà dalla panchina dopo poco meno di due mesi di distanza dall'infortunio alla coscia sinistra.

Eloquenti le dichiarazioni dell'allenatore interista: “Sappiamo che abbiamo fatto quattro partite nel migliore dei modi, ma questa è una finalissima. Siamo in un girone molto più difficile dell'anno scorso. Sappiamo - prosegue Inzaghi - che ci serve la qualificazione perché a Monaco sarebbe molto complicata. 'Lukaku sta lavorando con entusiasmo e voglia, è in netta ripresa ed è importantissimo per noi”.

Fischio d'inizio alle 18.45.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni;2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens;9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez (1 Handanovic, 5 Gagliardini, 11Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 32 Dimarco, 33D'Ambrosio, 36 Darmian, 45 Carboni, 90 Lukaku). All.: S.Inzaghi

Viktoria Plzen (4-2-3-1): 36 Stanek; 24 Havel, 4 Pernica, 2Hejda, 21 Jemelka; 20 Bucha, 23 Kalvach; 88 Vlkanova, 44 Holik,18 Mosquera; 15 Chory (13 Trvdon, 16 Jedlicka, 3 Tijani, 6Pilar, 25 Cermak, 33 Dedic, 35 Kasa, 77 Jirka, 90 Fortune, 99N'Diaye). All.: M.Bilek

Arbitro: Andreas Ekberg (Swe)