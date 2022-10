Chiusura negativa per le Borse europee, su lo spread

Chiudono in rosso le Borse europee, con un cambio di direzione a metà seduta dopo la diffusione di un dato migliore del previsto sulla disoccupazione negli Stati Uniti. Perché questo dato allontana forse definitivamente l'ipotesi, avanzata da diversi operatori a inizio settimana, di un rallentamento da parte delle banche centrali sui rialzi dei tassi per effetto dei crescenti segnali di rallentamento dell'economia globale. Milano perde l'1,13%, calano di oltre un punto percentuale Parigi e Francoforte, la peggiore, appesantita anche dal dato deludente sulla produzione industriale in Germania diffuso in mattinata.

In risalita lo spread tra Btp e Bund tedesco, a 250 punti base, e soprattutto il rendimento sul decennale italiano, che tocca il 4,7% - oltre due decimi di punto percentuale in più rispetto alla chiusura di ieri.

Continua intanto a salire il prezzo del petrolio, spinto sempre dalla decisione dell'Opec+ di ridurre gli obiettivi di produzione di due milioni di barili al giorno. Il Brent, prezzo di riferimento europeo, supera quota 97 dollari al barile, un aumento di oltre il 13% in una settimana.