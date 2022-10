Ciclismo su pista: dopo l'oro di Fidanza, riflettori sulla finale degli Azzurri. Dove vederla

Addenta la medaglia del metallo più pregiato, Martina Fidanza . La specialità Scratch 10 km - ai mondiali in corso a Parigi - è sua, confermandosi sul gradino più alto del podio. Oggi alle 18.30 la ciclista azzurra, con Chiara Consonni, Vittoria Guazzini ed Elisa Balsamo, sfiderà l'Australia nelle semifinali dell'inseguimento a squadre; approdo reso possibile dal miglior tempo registrato ieri nella qualificazione con 4'11"011. Inflitti più di 2" di distacco alla Gran Bretagna.

Alle 20 fari puntati anche sull’Eliminazione femminile. La campionessa in carica, Letizia Paternoster, non parteciperà alla gara non essendo al meglio, ma al suo posto sarà al via Rachele Barbieri che proverà l'assalto al podio.

Il quartetto maschile formato da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Manlio Moro incontrerà invece in finale il regno Unito. Ieri gli azzurri hanno sconfitto nettamente i francesi pedalando in 3'47"203. Chiara da subito la superiorità del team del Bel Paese.