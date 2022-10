Ciclismo su pista, il programma degli Azzurri in gara oggi

Dopo la meravigliosa prova dell’ inseguimento individuale uomini disputata ieri Azzurri ancora a caccia di altri titoli e piazzamenti per consolidare e se possibile migliorare la classifica generale per nazioni (vedi sotto lo schema).

La quarta giornata inizia con la prova del Time Trial donne di 500 metri, velocitò pura con in pista l’Azzurra Miriam Vece.

Sarà poi la volta di Elia Viviani che affronterà lo Scratch, prima prova dell’Omnium. Il capitano della nazionale azzurra può vantare, proprio in questa gara multidisciplinare, un oro olimpico a Rio de Janeiro nel 2016 e una medaglia di bronzo all’olimpiade di Tockyo 2020.

Sempre nella prima metà di gare odierne per le qualificazioni dell’inseguimento individuale donne scenderanno in pista Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster (quest’ultima ancora in forse) che cercheranno di emulare la splendida gara di ieri di Ganna e Milan.

La Tempo Race di 10 chilometri, seconda prova dell’Omnium con impegnato capitan Viviani concluderà il primo segmento di gare.

Alla ripresa, ore 17.30 circa, Miriam Vece dovrebbe tornare in pista per la finale del Time Trial donne.

Alle 18.15 la coppia formata da Rachele Barbieri e Chiara Consonn,i già rispettivamente argento nell’eliminazione e oro nell’inseguimento a squadre, nella Madison, o Americana, dovrà vedersela soprattutto con le la coppia francese (Copponi-Fortin) e quella britannica (Evans-Kenny).

Ultima gara in programma della giornata, alle ore 20 circa, la Point Race, la corsa punti, quarta e conclusiva prova dell’Omnium uomini con il verdetto sulla prestazione di Elia Viviani a questi Mondiali di ciclismo su pista 2022.

PROGRAMMA GARE DI OGGI 15 OTTOBRE:

12:00 – 15:50

500m TT | Qualificazioni F (Miriam Vece)

Sprint | Qualificazioni 200m TT M

Omnium | Scratch 10 km M (Elia Viviani)

Sprint | Sedicesimi di Finale M

Individual Pursuit | Qualificazioni F (Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster, in forse)

Sprint | Ottavi di finale M

Omnium | Tempo Race 10 km M (Elia Viviani)

17:30 – 20:50

500m TT | Final F

Sprint | Quarti di finale M

Madison 30 km | Finale F (Rachele Barbieri, Chiara Consonni)

Omnium III | Elimination M (Elia Viviani)

Sprint | Quarti di finale M

Individual pursuit | Finali F

Sprint | Quarti di finale M

Omnium IV | Final Points race 25 km M (Elia Viviani)

Medagliere aggiornato con le medaglie azzurre:

Oro

Martina Fidanza, Scratch donne

ITALIA, Inseguimento a squadre donne

Filippo Ganna, inseguimento individuale uomini

Argento

ITALIA, Inseguimento a squadre uomini

Rachele Barbieri, Eliminazione donne

Jonathan Milan, inseguimento individuale uomini