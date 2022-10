Cina, Xi annuncia: ricevuto terzo mandato alla guida del Pcc

Il presidente Xi Jinping ha ricevuto un inedito e storico terzo mandato consecutivo alla segreteria generale del Partito comunista cinese (Pcc). Lo ha annunciato lo stesso XI, incontrando i media cinesi e internazionali al termine della prima plenaria del XX Comitato centrale, emerso ieri al termine del ventesimo Congresso del Pcc. La Cina continuerà "ad aprirsi,perché nessuno può chiudersi" ha detto il presidente che resta a capo della Commissione militare centrale come commander-in-chief delle forze armate cinesi.

Xi e gli altri membri del Comitato Permanente sono apparsi per la prima volta in gruppo davanti ai giornalisti nella Grande Sala del Popolo, la sede della legislatura cerimoniale cinese nel centro di Pechino. "Lasciatemi introdurre i compagni del nuovo Comitato permanente", ha detto Xi annunciando che Li Qiang, un ex segretario del partito di Shanghai era il numero due del partito.

I quattro nuovi membri della sua squadra sono tutti considerati alleati del leader: Li Qiang - considerato successore del primo ministro uscente, Li Keqiang - e Cai Qi, segretario del partito di Pechino sono tra i nuovi volti del Comitato Permanente. Promossi nelle alte sfere anche Ding Xuexiang, capo dello staff di Xi e a capo dell'Ufficio Generale del partito, e Li Xi, segretario del partito del Guangdong. Confermati al vertice del partito per un secondo mandato quinquennale sono, invece, l'ideologo del neo-autoritarismo, Wang Huning, e l'uomo che è stato fino a oggi lo zar anti-corruzione, Zhao Leji.

I cambiamenti di leadership sono stati annunciati quando il partito ha concluso i lavori del congresso. Xi, che ha preso il potere nel 2012, ha ricevuto un terzo mandato di cinque anni come segretario generale, il suo predecessore se ne andò dopo 10 anni.