Cina: Xi Jinping arriva nella Grande sala popolo: "Siamo qui per il nuovo corso del Partito"

Si è aperto a Pechino il ventesimo Congresso del Partito Comunista Cinese. Il presidente Xi Jinping è arrivato nell'auditorium principale della Grande sala del popolo, in Piazza Tienanmen, per l'apertura del XX Congresso nazionale del Partito comunista, che dovrebbe affidargli un inedito terzo mandato alla guida del Pcc.

Dopo l'inno nazionale cinese (La marcia dei volontari), Xi ha raggiunto il podio salutato da un lungo applauso per il suo intervento. "Siamo qui per il nuovo corso del Partito, in vista della costruzione di un moderno Paese socialista", ha detto il presidente nelle prime battute.

Hong Kong "è passata dal caos alla stabilità", mettendo l'amministrazione della città "nelle mani dei patrioti". Ha continuato il presidente. "Abbiamo rafforzato e attuato il modello 'un Paese, due sistemi", ha aggiunto Xi, in merito allo schema che regola i rapporti tra le due ex colonie Hong Kong e Macao e Pechino. "Abbiamo aiutato Hong Kong a entrare in una nuova fase".

I lavori del Congresso si protrarranno fino al 22 ottobre prossimo. Dall'evento è attesa la revisione della Costituzione del partito e l'elezione del nuovo Comitato Centrale, l'organo di dirigenti piu' ampio del Pcc. Al termine del Congresso, invece, ci sarà il rinnovo delle cariche politiche più alte, compresa quella di segretario generale del Pcc, che secondo ogni aspettativa verrà ricoperta per la terza volta consecutiva dallo stesso Xi.

Il Congresso giunge in "un momento critico" per la Cina, ha detto ieri il portavoce, Sun Yeli, segnato dalle incertezze sul piano internazionale, a cominciare dalla guerra in Ucraina, dalle tensioni sulla questione di Taiwan e dai rapporti complessi della Cina con gli Stati Uniti, a cui si aggiungono le difficoltà economiche sul piano interno e la lotta alla pandemia di Covid-19.