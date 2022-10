Cinema di Roma, Festa o Festival? Le 2 anime che caratterizzano la 17° edizione

Roma torna sotto i riflettori internazionali per la Festa del Cinema (clicca per vedere il programma) che, dal 2006, incanta stampa, critici e cineasti, riuniti per celebrare la settima.

Padroni di casa, attori, attrici e maestranze italiane ma l'evento richiama star provenienti da tutto il mondo per presentare le proprie pellicole.

La diciassettesima edizione della Festa è dal 13 al 23 ottobre 2022, ed è in una versione rinnovata perché ha introdotto un concorso che è stato intitolato Progressive, la cui giuria è presieduta dalla regista iraniana Marjane Satrapi, affiancata da Louis Garrel, Juho Kuosmanen, Pietro Marcello e Gabrielle Tana. Carlo Verdone con Marisa Paredes e Teresa Mannino si occuperanno invece del Premio “Ugo Tognazzi” alla Miglior commedia. A Julie Bertuccelli, Roberto De Paolis e Daniela Michel tocca valutare i film per Premio Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas.

Tra il nuovo concorso e le sezioni parallele sono diversi i film che attrarranno pubblico ed addetti ai lavori. Molti occhi saranno puntati su “Amsterdam”, il nuovo film di David O. Russel con Christian Bale e Margot Robbie che racconta uno dei complotti segreti più scioccanti della storia americana. Mentre Nicolas Cage, nell’altro western “Butcher’s Crossing” di Gabe Polsky, è un cacciatore di bisonti. Ma il film più atteso sembra essere The Fabelmans, il film più personale di Steven Spielberg, inserito nel programma di Alice nella città.

La sezione parallela infatti propone titoli importanti, come “Armageddon Time” con Anne Hathaway e Anthony Hopkins che ha già stregato il Festival di Cannes e “Poker Face” di e con Russell Crowe, che incontrerà il pubblico in una masterclass.