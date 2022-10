Clima. Allarme della Ue: occorre raddoppiare gli sforzi per ridurre le emissioni

Per raggiungere gli obiettivi fissati per il 2030 nella lotta ai cambiamenti climatici gli sforzi devono più che raddoppiare. Questo l'allarme lanciato nell'ultimo rapporto dell'Agenzia europea dell'Ambiente (Aea) sulle tendenze e le proiezioni per l'Europa.

Nel 2021 le emissioni di gas serra in Ue hanno ripreso ad aumentare, segnando un +5% rispetto al 2020, rimanendo comunque inferiori del 6% rispetto al livello pre-pandemia del 2019.

Nel 2020 sono stati raggiunti gli obbiettivi fissati per il taglio delle emissioni, le rinnovabili e l'efficienza energetica: tuttavia, il traguardo del 20% di risparmi energetici non sarebbe stato possibile senza il brusco calo dei consumi dovuti alla pandemia.

Le diminuzioni più marcate del consumo finale di energia si osservano nei Paesi che hanno attraversato più crisi dal 2009 in poi. In Grecia il calo è stato del 31%, in Italia e Spagna del 25%, in Portogallo del 21% (analizzando l’anno 2020 rispetto al 2005).

Italia e Spagna sono le economie più grandi che hanno centrato tutti gli obiettivi 2020. Insieme a loro, altri undici Stati, Croazia, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Portogallo, Romania, e Slovacchia. La Francia e l'Olanda hanno mancato il traguardo sulle rinnovabili, la Germania quelli su efficienza ed emissioni.

Martedì Berlino ha reso noto che, per compensare il mancato raggiungimento dell'obiettivo, acquisterà quote di emissione da Bulgaria, Ungheria e Repubblica ceca. Anche Amsterdam ha compensato il suo ritardo sulle rinnovabili con crediti internazionali e trasferimenti di tipo statistico.