"Con la ricostruzione del seno sono rinata". La testimonianza di Ena e la speranza per le donne

“Le donne devono imparare a condividere questa esperienza, perché all’inizio sembra brutta e insostenibile, ma alla fine del percorso si nasce una seconda volta”!

È una lezione di vita quella che Ena Pellei, 76enne marchigiana, trasmette raccontando la sua storia di paziente oncologica, operata di tumore al seno 8 anni fa, con conseguente mastectomia e successiva ricostruzione del seno.

Un messaggio di speranza per tutte le donne che ‘inciampano’ in questo ostacolo, oggi particolarmente importante perchè si celebra la giornata internazionale per la consapevolezza della ricostruzione mammaria o Bra Day (Breast Reconstruction Awareness day).

In questa occasione la SICPRE (Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva-rigenerativa ed Estetica) ha organizzato a Padova un grande evento multimediale e gratuito in diretta, dal titolo “La protagonista sei tu”, in collegamento con i centri di senologia di tante città italiane e con testimonianze delle pazienti e la possibilità di fare domande agli specialisti presenti.

Un tema interessantissimo, dato che la diagnosi di carcinoma alla mammella coinvolge ogni anno 55.000 donne che desiderano, dopo le cure, ritrovare la normalità.

La ricostruzione mammaria è il ritorno alla normalità

La diagnosi del tumore al seno – è questa l'esperienza che spesso raccontano le donne – arriva nella vita come un uragano. Travolge ritmi, possibilità, sicurezze. Per questo, dopo, è così importante ricostruire il seno, per ritrovare la normalità. “Ritornare 'come prima' – dice il professor Francesco Stagno d'Alcontres, presidente della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva-rigenerativa ed Estetica SICPRE, l'unica società di chirurgia plastica riconosciuta dal Ministero della Salute – è in tantissimi casi un atto fondamentale per superare veramente la malattia".