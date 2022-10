Congresso del Partito comunista cinese: nessun passo indietro sulla questione Taiwan

La Cina si prepara a celebrare, tra proteste e sfide, il ventesimo Congresso del Partito Comunista Cinese, che si terrà a Pechino dal 16 al 22 ottobre e sancirà l'inizio di un nuovo mandato al vertice del partito per Xi Jinping. Pechino ha innalzato le misure per garantire la sicurezza dell'evento, che si tiene ogni 5 anni, ma l'aumento della vigilanza non ha fermato una rara, ma estremamente visibile, protesta a pochi giorni dall'avvio dei lavori: giovedì scorso un uomo ha affisso striscioni su un cavalcavia della capitale cinese che prendevano di mira proprio il leader cinese, definito un "traditore" e un "dittatore", e la linea rigida contro il Covid-19.

"Vogliamo cibo, non tamponi, libertà non lockdown. Rispetto, non bugie. Riforme, non Rivoluzione Culturale. Vogliamo il voto non un leader. Vogliamo essere cittadini, non schiavi", recitavano i messaggi scritti sugli striscioni, poi rimossi dalle forze dell'ordine. Il gesto, avvenuto in un'area molto trafficata della capitale cinese, ha fatto il giro dei social prima dell'intervento della censura: c'è stato anche chi ha applaudito al coraggio dell'uomo che ha sfidato apertamente il segretario generale del partito e presidente cinese, che si prepara a una terza, inedita, riconferma al vertice del Pcc.

A guastare la solennità che il partito attribuisce all'evento politico non è stata solo la protesta a Pechino, ma anche un clima internazionale segnato dalle incertezze provocate dalla guerra in Ucraina, dalle tensioni sulla questione di Taiwan, e dai complessi rapporti con gli Stati Uniti. Cina e Usa "devono trovare un modo per andare d'accordo", ha detto oggi il portavoce del Congresso, Sun Yeli, avvertendo, però, che la Cina non si farà prevaricare e che il rinnovamento nazionale, concetto lanciato dallo stesso Xi all'inizio del suo primo mandato nel 2012, è un "trend irreversibile" e che "non si può fermare".

Nessun passo indietro neppure sulla questione di Taiwan, a due mesi e mezzo dalla visita sull'isola della speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, a cui Pechino ha reagito con le più grandi esercitazioni militari mai messe in atto nello Stretto: la Cina continuerà a cercare la "riunificazione pacifica" con l'isola su cui Pechino rivendica la sovranità, ma non esclude il ricorso a "tutti i mezzi necessari" per prendere il controllo di Taiwan, tra cui l'uso della forza, qualora lo ritenesse necessario.

"Nessuno deve sottovalutare la nostra ferma volontà e risolutezza di difendere la sovranità nazionale e l'integrità territoriale", ha scandito il portavoce, aggiungendo che "l'indipendenza non porta da nessuna parte e non ci si può affidare a forze esterne". La Cina ha concluso, chiede ai "compatrioti di Taiwan di opporsi all'indipendenza a favore della riunificazione pacifica".