Price cap sul gas. Scholz: "Abbiamo risorse sufficienti, Putin specula ma sbaglia"

Mentre il prezzo del gas avvia le contrattazioni in rialzo in Europa con il Ttf di Amsterdam - hub di riferimento europeo - con i contratti scambiati a 117 euro al megawattora, in aumento del 3,96%, si attende l'inizio del Consiglio europeo in programma oggi e domani a Bruxelles sul cui tavolo ci sarà innanzitutto la spinosa questione del price cap sul gas.

C'è già una bozza di conclusioni formulata ieri sera dai 27 ambasciatori europei elaborata in Commissione. Un pacchetto di misure sull'energia per contrastare la crisi energetica cominciata con la guerra in Ucraina. Pacchetto che dovrebbe essere finalizzato mediante procedura scritta nelle prossime ore.

"L'Ue dispone di sufficiente capacità finanziaria per contrapporsi a questa crisi. Dal fondo del Recovery su cui ci siamo accordati insieme durante la pandemia finora è stato speso solo un quinto delle risorse", ha detto il cancelliere Olaf Scholz, parlando al Bundestag in vista del Consiglio.

L'Europa avrebbe a disposizione ancora 600 da spendere per rafforzare le economie dei paesi dell'eurozona e per ampliare la produzione di energia rinnovabile. Scholz ha, inoltre, difeso lo scudo di 200 miliardi al prezzo del gas deciso dal suo governo, analogo a quello che hanno stanziato Francia e Spagna, sottolinea.

"Parliamo anche con i produttori di gas di prezzi adeguati. Sono certo che paesi come Usa, Canada e Norvegia, che insieme a noi sono solidali al fianco dell'Ucraina, non abbiano interesse a che l'energia in Europa diventi impagabile". Il Cancelliere pensa che questo possa essere argomento del G7 ma è certo che i "prezzi devono scendere" anche perché il problema di un tetto al prezzo del gas, imposto per legge, comporta sempre il rischio che i produttori di gas vadano a vendere altrove e che agli europei restino gli avanzi, "perciò l'Europa deve accordarsi in stretto contatto con altri partner come Corea e Giappone, in modo da non farci reciproca concorrenza", ha aggiunto.

Il problema dell'approvvigionamento di gas è stato da subito al centro della guerra in Ucraina, gas che la Russia ha usato come arma nella trattativa sulle sanzioni. "Putin specula sulle nostre debolezze ma sbaglia: noi non siamo deboli. Il nostro paese sta assieme, l'Europa è assieme", ha detto il cancelliere tedesco.